Selected Femme/Homme opent eerste Nederlandse winkel

Bestseller-merk Selected Femme/Homme opent een eerste winkel in Nederland. Het merk strijkt neer in The Mall of the Netherlands in Leidschendam, zo is te lezen in meerdere vacatures van moederbedrijf Bestseller.

Veel is er nog niet bekend over de winkel - er worden nu medewerkers gezocht. Een openingsdatum wordt nog niet gemeld.

Het merk staat bekend om tijdloze kledingstukken. Het is daarnaast een van de merken uit het portfolio van de Bestseller Group. De groep is het moederbedrijf van Vero Moda, Noisy May, Y.A.S., Vila, Object, Only, Jacqueline de Yong, Junarose, Pieces, Mamalicious, Jack & Jones, Only & Sons, LMTD en Name It.