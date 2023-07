Selfridges opent swapshop

Bij Selfridges is het vanaf volgende week tijdelijk mogelijk om je oude kleding in te ruilen voor ‘nieuwe’ pre-owned items. Tien juli lanceert het Britse warenhuis namelijk zijn eerste swapshop. De shop is opgezet in samenwerking met Loanhood en is tot en met 30 juli geopend, zo staat op de Selfridges website te lezen.

Bezoekers kunnen de swapshop gratis bezoeken, maar moeten hiervoor wel van te voren online een tijdslot boeken. Vervolgens krijgen ze een ticket toegestuurd, waarmee ze binnen het tijdslot maximaal vijf stukken kleding met een waarde van tussen de vijftig en driehonderd pond (omgerekend rond de 60 en 350 euro) kunnen inruilen. De kledingstukken worden op locatie door een medewerker gewaardeerd. Als de bezoekers tijdens hun bezoek geen tweedehands items naar hun wens vinden om hun eigen kleding voor te ruilen, kunnen ze op een andere dag terugkomen.

Het initiatief bouwt mee aan Selfridges’ doelen omtrent circulariteit. In september van 2022 meldde het warenhuis aan The Guardian dat het ernaar streeft tegen 2030 de helft van de transacties te laten komen uit resale, reparatie, verhuur of hervulling. "Het belangrijkste is om mensen te laten nadenken over hoe ze het leven van een product kunnen verlengen”, zei Andrew Keith, managing director van het warenhuis, destijds.