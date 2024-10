Sem de Rooij bij OFM: van stagiair tot assistent-storemanager, een reis in de retail

FashionUnited kreeg onlangs de kans om te spreken met Sem de Rooij, de assistent-storemanager van OFM. in Geldermalsen. In dit gesprek gaf Sem een kijkje in zijn dagelijkse werkzaamheden en de manier waarop hij met zijn team een warme, toegankelijke winkelomgeving creëert, waarin klanten zich thuis voelen en teamleden gemotiveerd zijn het beste uit de dag te halen. Een dag als assistent-storemanager bij OFM.

Een typische werkdag bij OFM. start voor Sem met het openen van de winkel en met het zetten van de targets en taken voor die dag met het team. “Dit biedt zowel rust als helderheid voor het hele team,” legt hij uit. In zijn rol is Sem zowel betrokken bij het monitoren van verkoopdoelen als het onderhouden van de voorraad en klantenservice. "Naast de cijfers houd ik ook de sfeer in de gaten. Ik wil dat iedereen met plezier werkt, want dat merk je uiteindelijk ook in de winkel.”

Sem beschrijft zijn werk als een balans tussen commercieel succes en mensgericht leiderschap. Hij begint zijn dag altijd met de vraag aan collega’s: "Heb je lekker geslapen?” Voor Sem is dit niet zomaar een vraag, maar een manier om te zien hoe iedereen zich voelt. “Ik wil een team dat op elkaar kan rekenen en waar we ook lol met elkaar hebben – dat werkt uiteindelijk het beste,” aldus Sem.

OFM. Geldermalsen Credits: OFM.

Van stage naar leiderschap

Sem’s reis binnen de mode-retail begon vier jaar geleden als stagiair in Waalwijk. "Na mijn opleiding kon ik direct instromen in de ‘talentenpoel’ van OFM.” vertelt Sem. Hier kreeg hij de kans om praktijkervaring op te doen, vooral tijdens drukke weekenddiensten, die voor de winkelwereld zo belangrijk zijn. Door deze ervaring leerde Sem niet alleen de weg van de verkoopvloer kennen, maar ontdekte hij ook hoe hij zijn collega’s effectief kon ondersteunen en motiveren. “In Geldermalsen kon ik doorgroeien naar assistent-storemanager, wat echt een wens van mij was," vertelt hij.

Een ontspannen winkelervaring in een huiselijke sfeer

OFM. Geldermalsen biedt een winkelervaring die verder gaat dan het kopen van kleding. Met een in-store bar en zithoekjes geeft het team klanten de ruimte om rustig rond te kijken en zich welkom te voelen. “Bij binnenkomst is er altijd gelegenheid voor een kop koffie, en op vrijdagavonden zelfs een biertje,” vertelt Sem. Door eerst even met klanten te praten, creëert Sem een fijne sfeer waarin het winkelen aanvoelt als een ontspannende activiteit. “We willen klanten een huiselijk gevoel geven. Ze hoeven zich niet te haasten; ze mogen genieten van hun winkelmoment,” legt hij uit.

Toekomstperspectieven en teamontwikkeling

Als ambitieuze young professional heeft Sem zijn doelen voor de toekomst scherp voor ogen. “Ik wil graag doorgroeien naar storemanager,” vertelt hij. Bij OFM. krijgt hij hierin ondersteuning door een groeiend aantal winkels en nieuwe interne mogelijkheden. Samen met zijn team zorgt Sem voor een sterke basis waarin ontwikkeling en samenwerking centraal staan.

Door zijn mensgerichte benadering en toewijding aan klantbeleving, maakt Sem van OFM. Geldermalsen een winkel waar klanten en teamleden zich welkom voelen en met plezier terugkomen.