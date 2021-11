Sendcloud: ‘Hoeveelheid pakketjes zal bijna verdubbelen in aanloop naar Kerst’

De komende tijd is het piekperiode voor webshops en bezorgdiensten. In de komende weken stijgt het pakketvolume meermaals tot grote hoogten, met als toppunt de aanloop naar Kerst, wanneer er 82 procent meer pakketjes worden verzonden dan in een gemiddelde week. Dat voorspelt verzendplatform Sendcloud op basis van historische data.

De tweede grote piekperiode voor Kerstmis is de week van Black Friday, dit jaar op 26 november, met een groei in pakketvolume van 78 procent. Daarna volgt de week van Cyber Monday, tevens de week die voorafgaat aan Sinterklaas. Dan worden er naar verwachting 62 procent meer pakjes verstuurd dan gewoonlijk.

Rob van den Heuvel, CEO van Sendcloud, raadt winkeliers aan tijdens deze drukke weken te werken met verschillende bezorgers zodat de last kan worden verdeeld en er meer flexibiliteit is in het geval van vertragingen bij bezorgers. Ook suggereert hij winkeliers zo veel mogelijk met afhaalpunten te werken voor een hogere aflevergarantie.