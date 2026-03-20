Shein ontwijkt opnieuw een verbod in Frankrijk

Het Parijse Hof van Beroep heeft het verzoek van de Franse staat om de activiteiten van Shein in het land op te schorten afgewezen.

Ter herinnering: op 5 december 2025 stonden Shein en de Franse staat voor de rechtbank in Parijs. De staat eiste de opschorting van het platform vanwege de verkoop van illegale producten. Shein beschouwde dit verzoek als onterecht en disproportioneel.

Op 19 december wees de rechtbank het verzoek tot opschorting van de Shein-website in Frankrijk af, met als oordeel dat de maatregel ‘disproportioneel’ is. Op 5 februari 2026 ging de staat in beroep.

Op donderdag 19 maart 2026 heeft het hof van beroep het vonnis in eerste aanleg bevestigd. Het hof oordeelt dat de oorspronkelijke schade (de verkoop van illegale producten zoals sekspoppen met het uiterlijk van jonge meisjes, wapens van categorie A en verboden medicijnen) niet langer bestaat. De producten zijn verwijderd en er zijn controlemaatregelen ingevoerd.

Franse staat slaagt er niet in opschorting van ultra fast fashion-marketplace te verkrijgen

Voor Shein is dit een overwinning. Quentin Ruffat, woordvoerder van het ultra fast fashion-merk, verwoordt het als volgt: “De afgelopen maanden hebben we onze controles voor zowel verkopers als producten op onze marketplace aanzienlijk versterkt. Dit doen we zodat onze klanten een veilige en prettige winkelervaring hebben. Gedurende deze periode hebben we nauw contact onderhouden met de Franse en Europese autoriteiten. Onze prioriteit blijft de bescherming van consumenten, met inachtneming van het geldende wettelijke en reglementaire kader.”

Desondanks blijft Shein onder streng toezicht van de Franse autoriteiten. Er lopen ook andere procedures op Europees en strafrechtelijk niveau.

Op 17 februari 2026 startte de Europese Commissie een formeel onderzoek naar Shein. De procedure richt zich op consumentenbescherming (promotiepraktijken, transparantie van productinformatie, leesbaarheid van verkoopvoorwaarden), de traceerbaarheid van verkopers, de aanwezigheid van mogelijk illegale of niet-conforme producten en de naleving van de Europese regels.