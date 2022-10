Shoeby heeft eerste winkel in Duitsland geopend

Moderetailer Shoeby heeft de eerste winkel in Duitsland geopend, zo meldt het bedrijf in een bericht op LinkedIn. Eerder dit jaar meldde de retailer al dat het van plan was uit te rollen naar de Oosterburen.

De eerste winkel is geopend in Rheine en de tweede Duitse winkel volgt al snel, zo blijkt uit de LinkedIn-post. Op woensdag 5 oktober opent namelijk al een winkel in Bocholt.

Shoeby zag door middel van hun aanwezigheid op marktplaatsen zoals Zalando, dat al vanuit Duitsland bij het merk besteld werd. De retailer besloot daarop uit te rollen naar Duitsland. Hoeveel winkels precies op de planning staan is op dit moment onbekend. In Nederland heeft Shoeby 240 winkels, een eigen webwinkel en is aanwezig op verschillende marketplaces. In juni werd door Sophie Duijts van Shoeby tijdens Emerce Retail vertelt dat ook Scandinavië als interessante markt wordt gezien.