Shoeby opent tijdelijke winkel in het voormalige Hudson's Bay pand in Den Bosch

Shoeby opent woensdag 27 mei een pop-up store in het voormalige Hudson's Bay pand in Den Bosch, zo meldt de winkelketen in een persbericht. Shoeby vestigt zich op de begane grond en eerste verdieping. Op de begane grond zijn de zomercollecties voor dames, heren en kids te koop. Op de eerste verdieping is iedere zaterdag een pop-up outlet geopend.

"Een aantal jaren terug waren we hier ook tijdelijk te vinden - toen na de sluiting van V&D - en hierop kregen we destijds enthousiaste reacties van onze klanten," aldus Shoeby oprichter en eigenaar Mieke van Deursen in het bericht. Volgens haar ging het Shoeby conceptteam direct enthousiast aan de slag toen de kans zich opnieuw voordeed.

Voor de tijdelijke winkel in het Hudson's Bay pand is nog geen vaste einddatum, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Shoeby heeft 225 winkels en een webshop. In de stad Den Bosch heeft de winkelketen al een filiaal. Bij 'Shoeby Women' aan de de markt, geopend in 2019, is alleen damesmode verkrijgbaar.

Voor verschillende voormalige Hudson's Bay panden is inmiddels een (tijdelijke) nieuwe invulling gevonden. Hema outlet is te vinden in het voormalige pand in Haarlem en supermarkt 2 Brüder heeft zijn tijdelijke intrek genomen in het pand in Enschede. In het pand in de Koopgoot, Rotterdam opent The Sting Companies eind mei de eerste winkel van de nieuwe discountformule De Koopman. Techgigant Adyen neemt dit najaar zijn intrek in het gros van de voormalige Hudson's Bay panden in Amsterdam.