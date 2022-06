Moderetailer Shoeby wil uitrollen naar Duitsland, zo vertelt Sophie Duijts van Shoeby bij Emerce Retail. De uitrol moet dit jaar nog gebeuren.

"Feitelijk zitten we via marktplaatsen als Zalando al in twaalf landen, in Nederland zitten we bij Wehkamp," zo vertelt Duijts. "We zagen dus al dat er vanuit Duitsland besteld werd. We beginnen binnen een maand met een eigen webwinkel, de eerste winkels zijn gepland voor het najaar."

Shoeby heeft in Nederland al 240 winkels, een eigen webwinkel en is aanwezig op diverse platformen. "We willen zijn waar onze klanten zijn." Naast Duitsland wordt ook Scandinavië genoemd als een interessante markt voor het bedrijf vanwege de kledingvoorkeuren van de consument.