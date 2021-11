‘Shop met mate’: FNV wil komende tijd disclaimer in reclames van winkelketens

Vakbond FNV en medewerkers van verschillende winkels en distributiecentra willen dat in reclames van grote winkelketens de disclaimer ‘Shop met mate’ komt te staan. De disclaimer moet worden gebruikt tot het moment dat deze ketens de coronamaatregelen goed kunnen handhaven, zo is in een persbericht van FNV te lezen. Dat is nu niet altijd het geval, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan, ziet de vakbond.

“Door de vele salesreclames is het onverantwoord druk in de winkels en distributiecentra,” aldus Linda Vermeulen, bestuurder bij FNV Handel, in het persbericht. Door de aanbiedingen komen veel klanten op de winkels af en worden in distributiecentra meer mensen aan het werk gezet dan gewoonlijk. “Supermarkten en winkelketens zijn voortdurend op sociale media, tv en radio klanten aan het trekken met koopjes. Alsof er geen corona is,” zegt Vermeulen. Wij willen dat zij verstandiger omgaan met hun reclamebeleid en klanten oproepen om verantwoord te shoppen.”

’Anderhalve meter wordt niet gehandhaafd’

“Onze werkgevers zijn de nieuwe coronamaatregelen nog amper aan het handhaven,” vertelt Ronald van der Flier, supermarktmedewerker en voorzitter van de sectorraad van FNV Handel. “Er zijn geen collega’s vrijgesteld om klanten te vertellen dat zij een mondkapje moeten dragen. De anderhalve meter wordt niet gehandhaafd.”

Een disclaimer die de drukte terugdringt kan een oplossing zijn, denkt FNV. Dergelijke disclaimers worden ook al gebruikt in de reclames van bijvoorbeeld bierbrouwers of aanbieders van financiële producten. ‘Drink met mate’ en ‘let op: geld lenen kost geld’ zijn bekende voorbeelden.

Om werknemers op de korte termijn te kunnen ondersteunen heeft de vakbond een voorbeeldbrief op haar website geplaatst die medewerkers naar hun werkgevers kunnen sturen als ze willen dat de naleving van de coronaregels verbetert.