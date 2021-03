Shopping Awards 2021: Dit zijn de winnaars in de mode categorie

De winnaars van de Shopping Awards 2021 zijn bekend gemaakt. Esuals, Suitable.nl en kleertjes.com zijn de grote winnaars in de categorie mode.

De winnaars van de Shopping Awards zijn gekozen door publieksstemmen en beoordelingen van vakexperts, meldt het persbericht. De stem van het publiek geldt voor 50 procent van de uiteindelijke beoordeling.

Dames modelabel, Esuals, is de grote winnaar in de categorie damesmode, gevolgd door Beverly Beethoven en Je m’appelle. In de herencategorie won Suitable.nl de eerste plaats. Rico Moda won de tweede plaats en Amsterdenim.com de derde. Kleertjes.com was het populairste in de Baby- en kindermode categorie, gevolgd door Bugaboo en Tumble ‘N Dry.

Annadiva deed het, het beste in de categorie ondermode en lingerie. Thelingerist.com behaalde een tweede plaats, gevolgd door Toffesokken.nl. In de categorie mode accessoires was Zonnebrillen.com het populairst. MYoMY en NORTVI volgen daarna. In de categorie juweliers was de uitslag als volgt: My Jewellery, Kish.nl, Burker Watches. Omoda won de Shopping Award in de categorie schoenen. Nelson en Barefoot and More, eindigden op de tweede en derde plaats.

In de categorie sport en outdoor won Decathlon Nederland, gevolgd door Snowcountry en Run2Day. Wehkamp ging er met de Shopping Award voor beste warenhuizen vandoor. TOM plaatste zich als tweede.

Wegens het coronavirus werden de Shopping Awards online uitgereikt. Normaliter vindt de uitreiking plaats in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Dit mocht echter de pret niet drukken, want alle winnaars konden hun enthousiasme delen. Presentatrice, Froukje Jansen, maakte tijdens de online show, de winnaars bekend.