Shopping Awards 2023: Deze modebedrijven zijn genomineerd

De genomineerden voor de Shopping Awards 2023 zijn bekend gemaakt via de website. Onder de genomineerden in diverse categorieën bevinden zich ook modebedrijven. FashionUnited zet ze op een rij.

In de dames- en herenmodecategorie zijn Rico Moda, Studio Anneloes en Suitable de kanshebbers. In de baby- en kindermodecategorie zijn dat HappyBear Diapers, Noppies en Zeeman.com. Annadiva, Golden Ass en ToffeSokken.nl zijn genomineerd in de ondermode- en lingeriegroep. Voor modeaccessoires zijn dat Brilletjes.nl en Zonnebrillen.com. In het juwelierensegment zijn My Jewellery, Ti Sento - Milano en Zhen Zhu uitgekozen. Barefoot and More, Shoesme en TopShoe maken kans in de schoenencategorie. Only for Men, Otto en Wehkamp zijn de kanshebbende warenhuizen.

De Shopping Awards worden op 23 maart voor de 21e keer uitgereikt.