Shopping secure: Thuiswinkel.org lanceert internationaal keurmerk

Thuiswinkel.org lanceert Shopping Secure. Het gaat om een internationaal keurmerk en dient voor leden van de organisatie die ook over de grens actief zijn. Ze kunnen zich met het keurmerk laten certificeren op basis van relevante Europese wetgeving, zo meldt Thuiswinkel.org in een persbericht.

“Steeds meer Nederlandse online retailers breiden hun business over de grens uit”, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, in het persbericht. “Hierbij krijgen zij te maken met extra uitdagingen, aangezien de afstand met de koper groter is, er een andere taal wordt gesproken en er andere wetten en regels gelden. Webwinkels die cross-border gaan, hebben dus behoefte aan meer internationale zekerheid. Daarom hebben wij speciaal voor deze bedrijven en de buitenlandse consumenten en zakelijke klanten dit internationale keurmerk ontwikkeld.”

Het Shopping Secure keurmerk is een aanvulling op de certificering die leden van Thuiswinkel.org doorlopen voor de Nederlandse markt. “Door webwinkeliers volgens de gemeenschappelijke wet- en regelgeving binnen de Europese landen te certificeren kunnen zij met een gerust hart binnen Europa producten en/of diensten verkopen,” aldus Jongen.