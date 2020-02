Shorts-merk Mr Marvis opent allereerste winkel

Mr Marvis, het merk gespecialiseerd in de perfecte short voor mannen, opent in maart de allereerste winkel. Het merk vestigt zich in Amsterdam en noemt de winkel ‘het epicentrum van de korte broek’.

“De opening van de allereerste winkel is een volgende stap voor Mr Marvis om het nummer een shortmerk van de wereld te worden,” aldus het bericht. De flagship store gaat op 19 maart aan de Oude Looierstraat 44 in Amsterdam open.

Mr Marvis werd in 2016 opgericht als het merk met de perfecte shorts voor mannen. Achter het merk zitten ontwerper Aafke Tuin, David Sipkens en Steven Vredenbarg. Alle shorts van Mr Marvis worden handgemaakt in Porto, Portugal. Volgens het merk moet een short perfect zitten en er stijlvol uitzien. In 2018 introduceerde het bedrijf ook een lijn voor jongens, namelijk Jr Marvis.

Beeld: Mr Marvis