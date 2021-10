Sidestep opent tweede Belgische winkel

Sneakerketen Sidestep, de dochteronderneming van Foot Locker, opent 22 oktober een vestiging in Brussel. Dat meldt Sidestep in een persbericht. Het is de tweede Belgische winkel van de sneakerketen. Het filiaal vestigt zich in de Brusselse Nieuwstraat.

Sidestep heeft ruim 80 winkels in Europa. Merken die bij de sneakerretailer worden verkocht zijn onder meer Adidas, Arkk Copenhagen, Asics, Cruyff, Lacoste, Superga, Timberland en Toms.

Sidstep is een dochterbedrijf van Foot Locker Inc. Andere merken in het portfolio van de groep zijn: Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay en Footaction.