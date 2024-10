Sieradenmerk Astrid & Miyu opent eerste Nederlandse winkel in Amsterdam

Het Londense sieradenmerk Astrid & Miyu opent haar eerste winkel in Nederland. Het sieradenlabel kiest daarvoor niets een van de iconische Negen Straatjes in Amsterdam uit, zo blijkt uit het persbericht van Astrid & Miyu. De winkelopening staat gepland op 26 oktober.

De winkel bevindt zich in de Runstraat en moet een ‘allround ervaring’ bieden op het gebied van sieraden en body art. Zo is de winkel voorzien van lasstations voor arm- en enkbandjes, studio’s voor piercings en fine-line tatoeages, en is er meer ruimte voor sieraden.

“De winkel is niet zomaar een plek om sieraden te kopen, maar een creatieve speelplaats waar je jouw unieke stijl kunt ontdekken en versterken. Of je nu op zoek bent naar sprankelende armbanden, statement kettingen of effortless chic ear stacks, hier vind je ontwerpen die je hele look een instant upgrade geven”, zo deelt het merk. De sieraden zijn gemaakt van zirkonia, 18-karaats goud of 925 sterling zilver.

Astrid & Miyu is opgericht door Connie Nam met het idee een gemeenschap te creëren waar klanten, medewerkers en partners zich echt thuis voelen. “Het gaat om meer dan alleen de producten. Het gaat om het bouwen van een authentieke ervaring waarin iedereen zich verbonden voelt. Ik denk dat het bieden van een authentieke ervaring die klanten echt nodig hebben, de toekomst van retail is. Piercings en kleine tatoeages van hoge kwaliteit is wat onze klanten wilden, maar wat ontbrak in de markt, en wij leveren dat nu aan hen. In de toekomst kan dat weer iets anders zijn.”