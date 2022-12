Sint maakte gebruik van Black Friday, donderdag voor pakjesavond het drukst

Donderdag 1 december was de drukste winkeldag voor Sinterklaas. Dat blijkt uit een meting van Betaalvereniging Nederland die tot en met 3 december werd uitgevoerd. Voor corona werd de laatste zaterdag voor Sinterklaasavond als de drukste winkeldag in fysieke winkels bestempeld.

Er werd dit jaar op de donderdag voor Sinterklaasavond twintig procent vaker in fysieke winkels afgerekend, vergeleken met donderdag voor Sinterklaasavond vorig jaar. In webwinkels werd tien procent vaker afgerekend.

Los van 5 december blijft zaterdag de drukste dag in de fysieke winkels. Er werden toen naar schatting ruim twintig miljoen kaartbetalingen gedaan. Dat is volgens Betaalvereniging Nederland vijf procent meer dan op een ‘gewone’ zaterdag. In online winkels werd vrijdag het vaakst afgerekend sinds dinsdag 29 november- de dag na Cyber Monday.

De koopjesdag - Black Friday - had mogelijk invloed op het koopgedrag. Twee dagen voor Sinterklaasavond werd er 20,3 miljoen keer betaald in fysieke winkels voor 577 miljoen euro. Vorige week, de week van Black Friday, ging het om 21,4 miljoen betalingen voor 635 miljoen euro.

Op de dag van Sinterklaasavond voorspelt Betaalvereniging Nederland een relatief drukke winkeldag.