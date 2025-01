Skechers debuteert Skechers Performance concept in Canada

Schoenen- en kledingmerk Skechers heeft zijn allereerste Performance store in Canada geopend. Deze nieuwe winkelformule biedt klanten een meeslepende ervaring, inclusief 'half courts' waar klanten de nieuwste producten van het merk in verschillende categorieën kunnen uitproberen, waaronder basketbal, hardlopen, golf, voetbal en pickleball.

De nieuwe flagshipstore, een ervaringsgerichte bestemming in West Edmonton Mall, heeft een oppervlakte van meer dan 700 vierkante meter en beschikt over een uitgebreide verkoopvloer, een van de grootste onder de Skechers concept stores wereldwijd. Met grote LED-schermen door de hele winkel, heeft de flagship store ook een half pickleballveld en een half basketbalveld waar klanten de producten zelf kunnen ervaren.

Skechers’ halve basketbalveld in de eerste Performance store. Credits: Skechers

“Nu 's werelds beste professionals onze schoenen dragen, van de baan tot het veld, zijn de innovatieve performance producten in onze winkels een magneet geworden voor atleten die grensverleggende producten met essentieel comfort willen - en de tijd is gekomen voor een nieuwe strategie,” aldus Michael Greenberg, president van Skechers, in een verklaring.

“Onze nieuwe performance store biedt sporters op elk niveau de complete ervaring: van ons grootste aanbod ooit aan performance schoenen, kleding en accessoires tot Skechers-specialisten en -voorlichters voor onze diverse sporttechnologieën en velden waar consumenten kunnen ontdekken hoe onze producten presteren zonder de winkel te verlaten.”

Half pickleballveld in 's werelds eerste Skechers Performance store Credits: Skechers

Naast de speciale velden en verkoopruimte voor pickleball en basketbal, kunnen klanten ook Skechers-producten voor golf, American football, voetbal, hardlopen, training, wandelen en hiken ervaren. “De bruisende sportcultuur van Edmonton en de passie voor het organiseren van sportevenementen het hele jaar door maken het de perfecte thuisbasis voor Skechers' eerste performance bestemming en als het op één na grootste winkelcentrum in Noord-Amerika is West Edmonton Mall een enorme trekpleister die allerlei mensen zal aantrekken tot dit spannende nieuwe concept,” aldus David Beecroft, country manager van Skechers Canada.

In samenwerking met NHL-legende en mediapersoonlijkheid Paul Bissonnette ter gelegenheid van de opening van de nieuwe flagshipstore, voegde Beecroft eraan toe: “Paul is een fervent sportfan en zijn aanwezigheid bij ons openingsevenement heeft zijn fans en andere enthousiastelingen aangetrokken, die benieuwd zijn hoeveel we investeren in de performance ruimte en hoeveel onze producten hun prestaties kunnen verbeteren.”