Skims opent eerste Europese pop-upstore en plant opening winkels in EU

Het kledingmerk van Kim Kardashian, Skims, opent haar allereerste Europese pop-upstore in het warenhuis Selfridges in Londen, zo maakt het modemerk vandaag bekend in een persbericht.

De Skims pop-upstore in Selfridges is omgetoverd tot een zomerse oase ‘aan het zwembad van Los Angeles’, schrijft het modemerk. De pop-upstore biedt iedere week nieuwe producten aan, van limited edition swimwear tot de nieuwste seizoenskleuren.

De pop-upstore blijft één maand lang in Selfridges en maakt deel uit van een voortdurende samenwerking tussen Skims en Selfridges. Na de pop-upstore opent het merk namelijk deze zomer een vernieuwde en uitgebreide permanente shop-in-shop ruimte in het Britse warenhuis.

In datzelfde persbericht maakt het modemerk ook bekend van plan te zijn om de komende drie jaar uit te breiden met winkels in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Verder deelt Skims nog geen details hierover.

Beeld: Skims; Skims Corner Shop bij Selfridges

Beeld: Skims; Skims Corner Shop bij Selfridges

Beeld: Skims; Skims Corner Shop bij Selfridges

Beeld: Skims; Skims Corner Shop bij Selfridges