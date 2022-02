Slow fashion merk The Make strijkt tijdelijk neer in Arnhem

Het Nederlandse modemerk The Make heeft een tijdelijke winkel geopend in Arnhem. Tot en met 23 februari is het slow fashion merk te vinden in de Bakkerstraat.

Het slow fashion merk werd opgericht in 2019 door Lonneke van Boekel en Hans Thoonen. "Uit liefde voor het vakmanschap en als antwoord op de verschralende mode-industrie en massaproductie zijn we ons eigen slow fashion label The Make gestart. De naam verwijst naar onze expertise van het maakproces. We hebben diepgaande kennis van materialen en productietechnieken. Onze specialiteit is het maken van tailored suits, jassen, jurken en blouses. Oftewel, goed gesneden kleding die perfect past," zo meldt het label op zijn website. Een groot deel van de collectie is permanent beschikbaar. De damesmode wordt gemaakt in de maten 34 tot en met 46/48. Prijzen variëren van 75 euro voor een T-shirt tot 420 voor een mantel. Een blazer kost 290 euro, een pantalon tussen de 150 en 210 euro, en aan een jurk hangt een prijskaartje van 175 tot 220 euro.

The Make is een direct to consumer merk. De designstudio en showroom zijn gevestigd in Andelst vlakbij Arnhem. De patronen van onze ontwerpen en eerste samples worden in de studio en showroom in Andelst gemaakt. De productie vindt plaats in Polen. Daarover zegt The Make op zijn website: "We produceren al meer dan dertig jaar kleding in landen als Polen en Tunesië. Dit hebben we tot enkele jaren geleden naast kleine hoogwaardige merken ook voor grotere modeketens gedaan. In Polen zijn we doorgestart met een eigen atelier waar we sinds 2019 ook ons eigen label ‘The Make’ maken. (..) De meeste ontwerpen van The Make worden geproduceerd in ons eigen atelier in de stad Torun in Polen waardoor we eerlijke arbeidsomstandigheden en een gezonde werkomgeving kunnen garanderen. In het atelier van The Make in de stad Torun in Polen werken 35 mensen, met name vrouwen, met veel toewijding en trots aan onze kleding."

The Make meldt op zijn website dat er dit jaar nog meer popup stores worden georganiseerd door het hele land. In maart volgt een tijdelijke winkel in Breukelen, in de recent geopende nieuwe ontmoetingsplek ‘Het Wagenhuis’ waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat, zo meldt The Make aan FashionUnited.

Beeld: The Make