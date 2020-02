Smartphone of wearable: kwart Nederlanders betaalt wel eens contactloos

In plaats van een pas tevoorschijn halen, gebruikt men een smartphone of wearable. Contactloos betalen raakt steeds meer geïntegreerd in het dagelijks leven. Bijna een kwart van de Nederlanders betaalt namelijk wel eens door middel van een mobiele telefoon of een wearable, zo blijkt uit de ING Digitale Monitor.

“Mobiel betalen is al sinds 2015 mogelijk op Android smartphones, maar door de introductie van Apple Pay in Nederland vorig jaar zien we dat mobiel betalen nu echt een vlucht heeft genomen,” aldus Jeroen Losekoot, manager digitaal bankieren bij ING in het bericht over de Digitale Monitor. Losekoot merkt op dat betalen met een reguliere betaalpas nog steeds veel gebeurd, maar wanneer men eenmaal gebruik maakt van mobiel betalen, ze deze methode snel omarmen. “In 2020 verwachten we daarom ook dat de populariteit van mobiel betalen verder zal groeien.”

Onder de opties van digitaal betalen, scoort de mobiele telefoon het hoogst, zo blijkt uit het onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders. Een kleine twintig procent betaalde wel eens met zijn of haar mobiel bij de kassa. Wearables, zoals smartwatch, ring, armband of sleutelhanger, werden door 12 procent van de ondervraagden wel eens gebruikt om te betalen.