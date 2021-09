Sneaker reseller Hyp3 opent eerste fysieke winkel

Vandaag is het zover, de officiële opening van de Hyp3-winkel aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. Sneaker reseller Hyp3 opent hiermee voor het eerst fysiek de deuren. Tijd om het bedrijf beter te leren kennen door middel van schriftelijke vragen aan oprichter Yassine al Mobaress.

Hoe is HYP3 ooit begonnen?

“Het HYP3-verhaal begon in 2015 toen ikzelf limited edition-sneakers begon door te verkopen aan goede vrienden. Daarna breidde ik uit en creëerde ik een klein online platform, waar ik exclusieve sneakers verkocht via sociale media.”

“Na jarenlang ervaring en het opbouwen van een netwerk binnen de sneaker wereld, besloot ik dat het tijd werd om een high-end winkelervaring te creëren voor sneaker liefhebbers.”

Hoe sourcen jullie de schoenen die jullie verkopen?

“Doordat ik zelf al jaren geleden bezig was met het sourcen van sneakers, heb ik ondertussen connecties opgebouwd met voornamelijk sellers in Europa en Amerika.”

Via Hyp3

Aan welke eisen moeten deze schoenen voldoen of waar zoeken jullie naar?

“De schoenen die we verkopen zijn grotendeels vrij exclusief en moeilijk te verkrijgen, daarnaast hebben we ook de ‘hype” sneakers op voorraad en proberen we onze voorraad ook altijd aan te vullen zodat iedereen voor zijn gewilde sneaker bij ons terecht kan.”

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt een fysieke locatie te openen?

“We willen het anders aanpakken dan de meeste resellers, iedereen kan tegenwoordig makkelijk een website starten en daarop zijn sneakers resellen. Door een winkel te openen, onderscheiden we onszelf en open we de deuren voor sneakerheads die het gevoel hebben dat ze in een snoepwinkel lopen en andere bezoekers krijgen het gevoel dat ze in een schoenenmuseum lopen. De beleving hiervan willen we vooral meegeven en overdragen aan de klanten, daarnaast is het best uniek dat je al deze sneakers van dichtbij kunt bekijken, passen en ook nog eens de gewenste maat binnen een korte termijn besteld kan worden als we het niet op voorraad hebben.”

Zijn de schoenen die in de winkel te zien zijn, exclusief voor de winkel, of zijn deze ook online te kopen?

“We willen ons nu voornamelijk richten op de winkel om die unieke beleving over te kunnen dragen aan de klanten. Maar we snappen dat niet voor iedereen makkelijk is om naar onze winkel te komen voor deze experience, dus werken we nog hard om een website neer te zetten die ook aan de beleving kan voldoen.”

Via Hyp3

Hyp3 is neergestreken in de Cornelis Schuytstraat. Van waar deze locatie?

“In het begin vonden we het lastig om te bepalen waar we een hele mooie winkel gaan openen met een concept als deze, maar al gauw kwamen we er achter dat de Cornelis Schuystraat de perfecte locatie is hiervoor.”

De winkel ziet er erg mooi uit. Wat willen jullie met het retailontwerp uitstralen?

“Met het retailontwerp van de winkel en het interieur willen wij een high-end uitstraling maar tegelijkertijd moet het ook een bepaalde edge uitstralen en jong en toegankelijk zijn voor iedereen.”

Via Hyp3

Wie hopen jullie met de winkel te bereiken?

“We hopen eigenlijk iedereen te bereiken, van jong tot oud en van sneakerheads tot mensen die niet nog helemaal niet bekend zijn met dit concept. We willen dat iedereen die de winkel binnenloopt het gevoel krijgt dat die iets heeft gezien en meegemaakt wat die alleen bij HYP3 zal beleven.”

Wat zijn de toekomstplannen voor Hyp3?

“We willen niet alleen een resell store zijn, we willen mensen meenemen in de hele HYP3 experience door onder andere onze eigen merch en ons online platform, maar ook door samen te werken met andere brands en wie weet zelf nog uit te breiden met winkels in het buitenland.”