Sneakerketen Sidestep opent eerste Belgische winkel

Sidestep, een dochterbedrijf van Foot Locker Inc., opent een eerste winkel in België op de Meir. Dat heeft de sneakerretailer bekendgemaakt middels een persbericht. Vrijdag 16 juli worden de deuren geopend.

Als gezicht voor de lanceringscampagne zijn zes Antwerpse ambassadeurs gestrikt: stylist Farah El Bastani, fotograaf Antone Fayle, DJ Kevin Koffi, videomaker charlotte Degreef, modeblogger Dennis Van Peel en make-up artst Glady Ferro. De eerste zaterdagen na de opening worden in de Belgische winkel verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met de ambassadeurs, zo is in het persbericht te lezen. Ook wordt een magazine uitgegeven dat in het filiaal verkrijgbaar is.

Het is het derde land waar Sidestep fysieke winkels opent. De retailer heeft momenteel meer dan zestig winkels in Duitsland en zeven filialen in Nederland (te weten in Maastricht, Enschede, Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Arnhem en Den Haag). Sidestep heeft tevens een Duitse, Nederlandse en Europese webshop. Merken die bij de sneakerretailer worden verkocht zijn onder meer Adidas, Arkk Copenhagen, Asics, Cruyff, Lacoste, Superga, Timberland en Toms.

Sidstep is een dochterbedrijf van Foot Locker Inc. Andere merken in het portfolio van de groep zijn: Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay en Footaction.