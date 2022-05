Sociaal tassenmerk Marie Marie opent pop-up in Amsterdam

Marie Marie, het Amsterdamse crochet tassenmerk met sociale functie, opent van 25 tot 1 juni een tijdelijke winkel in de hoofdstad. Daar zullen de handgemaakte tassen verkrijgbaar zijn, evenals gelimiteerde ontwerpen, en worden ook dagelijkse haakworkshops gegeven, zo heeft het tassenmerk bekendgemaakt in een persbericht. Verder is het ook mogelijk makers te ontmoeten.

Het sociale tassenmerk werd opgericht door Marthe de Groot (29 jaar), afgestudeerd aan Amfi, en haar moeder Marjo. Marie Amsterdam organiseert wekelijks haakclubs.

De collectie bestaat uit drie modellen, een crochet telefoonhoesje, de iets grotere gehaakte tas (de Mini Marie) en een shopper. De prijzen variëren van 34,95 euro voor de 'pouch' tot 99 euro voor de shopper. In juni van dit jaar zullen zij ook een luiertas toevoegen aan de collectie, zo wordt in het persbericht gedeeld.

Marie Amsterdam wordt verkocht bij Anna+Nina en Shaggies in Amsterdam, de Id Store in Haarlem en via de eigen webshop.

De tijdelijk winkel is straks te vinden aan de Ceintuurbaan 252 te Amsterdam

Beeld: Marie Marie via W Green