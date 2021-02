Sommige winkels ondanks verbod toch open, retailers ‘zoeken naar zuurstofbel’

Steeds meer winkeliers zeggen volgende week hun winkels weer te openen, zelfs als premier Rutte vanavond bekendmaakt dat dat voorlopig nog niet mag. Dergelijke stemmen gaan in heel Nederland op, zo vertelt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van brancheorganisatie Inretail, telefonisch aan FashionUnited.

Zo zou een winkeliersvereniging in Klazienaveen, met 140 leden, hebben gezegd dat de winkels in het dorp koste wat kost weer opengaan na 2 maart. In Winterswijk zouden winkeliers vergelijkbare plannen hebben. Ook vanuit stedelijke gebieden komen deze berichten, aldus Te Grotenhuis.

De woordvoerder heeft begrip voor de ondernemers, zegt hij. “Wie heeft besloten dat de winkels op slot moeten, begrijpt niet wat dat doet met winkeliers, voor wie hun winkel hun bestaan is, waar ze soms dertig, veertig jaar aan hebben gewerkt. Als je dan geen lucht meer krijgt, dan zoek je en vecht je om een zuurstofbel te vinden.”

Evengoed roept de brancheorganisatie winkeliers op om hun winkels gesloten te houden. Overtreding van de regels kan hen een boete van vierduizend euro opleveren. Inretail blijft volgens Te Grotenhuis ‘strijden voor heropening’ op 3 maart.