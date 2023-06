SP en SGP willen winkels verplichten contant geld te accepteren

De politieke partijen, SP en SGP, willen dat winkels contante betalingen meer accepteren en komen vandaag met een voorstel om winkels te verplichten contant geld te accepteren, zo meldt het NOS.

Volgens de partijen gebruiken 1,5 miljoen mensen dagelijks nog contant geld. De afnemende acceptatie van contanten maakt het voor sommige mensen dan ook lastiger een aankoop te doen. Volgens NOS gaat het om onder meer ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking.

“Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij”, zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya volgens de NOS. “Je wil niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen.” Bovendien wordt contant geld ook gezien als goede optie als er een pinstoring is.