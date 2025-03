Spaans modemerk Alohas opent eerste Nederlandse winkel in Amsterdam

Het Spaanse modemerk Alohas gaat zich voor het eerst vestigen in de Nederlandse winkelstraat. Alohas gaat de deuren openen in de Negen Straatjes in Amsterdam, zo maakt vastgoedadviseur CBRE bekend.

Alohas heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten en zal zich vestigen aan de Runstraat. De winkel is 115 vierkante meter groot en opent haar deuren in het tweede kwartaal van 2025.

“We willen ons retailuitbreidingsplan met veel zorg en aandacht voor detail uitvoeren, door ruimtes te vinden die echt aansluiten bij de Alohas Chica, op locaties met de juiste grootte en positionering”, aldus Alejandro Porras, CEO van Alohas, tegen CBRE.

Alohas is een Spaans modemerk dat is opgericht in 2015. Het merk verkoopt kleding en schoenen en heeft winkels in Spanje, Italië en Frankrijk. Alohas is actief in Nederland middels wholesale, maar opent in het tweede kwartaal haar eerste Nederlandse winkel wat de internationale uitbreiding van het merk markeert.