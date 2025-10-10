Spaanse merk Laagam opent eerste winkel buiten Spanje in Amsterdam

Het Spaanse damesmodemerk Laagam, opgericht door Inés Arroyo, Diego Arroyo en Christian Badia, versterkt zijn aanwezigheid in de fysieke retail en zet zijn internationale groeistrategie voort met de opening van zijn eerste winkel buiten Spanje, die de komende maanden in Amsterdam gepland staat.

De Nederlandse hoofdstad heeft al lange tijd een sterke band met het merk. De ontwerpen, die van zichzelf al niet onopgemerkt blijven, zijn er regelmatig te zien langs de grachten. Laagam heeft namelijk een sterke aanwezigheid in de Bijenkorf, de bekende lokale warenhuisketen, en in andere multibrandstores zoals Muze the Store. Deze laatste voert ook andere Spaanse merken zoals Camper en Susmie's in haar assortiment.

De opening volgt bovendien enkele maanden na een tweedaagse private showroom van Laagam in hotel The Hoxton Lloyd afgelopen juli. Het doel was de versterking van het commerciële netwerk en de positionering op de Nederlandse markt. Dit alles diende als test en bevestiging dat de markt het merk met open armen ontvangt.

De nieuwe winkel komt aan de Heiligeweg, een van de drukste winkelstraten in het centrum van Amsterdam. Deze straat verbindt de Kalverstraat met de Leidsestraat. De Kalverstraat is de belangrijkste winkelstraat van de stad, waar ook brillenmerk Meller zijn eerste internationale verkooppunt opende. In de Leidsestraat opende het Spaanse Nude Project onlangs zijn flagshipstore. Op een steenworp afstand bevinden zich ook de winkels van Two Jeys, Alohas en Bimba y Lola. Hierdoor ontstaat een gebied waar opkomende Spaanse merken steeds prominenter aanwezig zijn.

Dit internationale offensief is onderdeel van een bredere expansiestrategie, die ook de ontwikkeling van het merk in Latijns-Amerika omvat. Het wordt ondersteund door de verwachting van een positief nettoresultaat en een omzet van tien miljoen euro eind 2025, aldus het Spaanse vakblad Modaes.