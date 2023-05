Sportkledingmerk Lululemon opent tweede Nederlandse winkel

Canadees sportkledingmerk Lululemon breidt uit in Nederland. Het merk opent een flagshipstore aan de Leidsestraat in Amsterdam, zo meldt vastgoedadviseur CBRE die het merk heeft bijgestaan in de deal. Momenteel is het merk gevestigd in een van de bekende Negen Straatjes in de stad.

Het sportmodemerk staat voornamelijk bekend om de sportleggings, maar biedt ook volledige looks aan. Lululemon is door de jaren heen flink uitgebreid en heeft inmiddels 600 winkels wereldwijd, waarvan er ruim 40 in Europa te vinden zijn.

Het pand waar Lululemon in neerstrijkt aan de Leidsestraat telt 500 vierkante meter winkeloppervlak. Deze vierkante meters zijn verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.