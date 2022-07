Sportkledingmerk Yoy’d voor het eerst te vinden in fysieke winkels

Het Nederlandse sportkledingmerk Yoy’d is vanaf deze week te koop bij Pek&Kleren. De Amsterdamse conceptstore is de eerste fysieke verkooplocatie voor Yoy’d, zo bevestigt oprichter Ingrid Halfwerk per e-mail.

Halfwerk startte Yoy’d in 2018. Het label omvat sport- en loungekleding voor vrouwen, gemaakt van duurzamere materialen. Halfwerk verkocht tot dusver alleen online, maar daar komt dus verandering in. Naast Pek&Kleren wil Halfwerk het merk ook bij andere fysieke retailers gaan voeren, zo laat ze weten.

Pek&Kleren is een conceptstore in Amsterdam Noord. Naast dames- en herenkleding en accessoires van overwegend duurzame merken verkoopt Pek&Kleren ook woonartikelen en planten.