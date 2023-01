Sportmerk On opent eerste Europese vlaggenschip

Het Zwitserse sportmerk On opent binnenkort een eerste Europese winkel. Het merk is strijkt neer in Londen aan Regent Street, zo blijkt uit een persbericht. De winkel opent voor publiek op 10 februari.

De winkel telt drie verdiepingen en biedt plaats voor de gehele heren- en damescollectie. Het vlaggenschip moet ook gelden als een plek waar de gemeenschap van On samenkomt, aldus het persbericht. In de winkel kan ‘ontdekt worden door middel van alle zintuigen’. In het pand is ook ruimte vrijgehouden voor evenementen. Zo hint het persbericht op panels, sportsessies en andere evenementen.

Hoewel het de eerste Europese winkel is van On, is het niet de eerste winkel wereldwijd. Het bedrijf opende al een eerste winkel in New York in 2020.