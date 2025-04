Sportmodemerk Lululemon opent eerste twee winkels in Antwerpen en Brussel

Het Canadese sportmodemerk Lululemon gaat zich vestigen in de Belgische winkelstraten. Lululemon opent deze zomer zijn eerste twee winkels in Antwerpen en Brussel, zo maakt het sportmodemerk bekend in een persbericht.

In Antwerpen kiest Lululemon de Meir uit als vestigingsplaats. Hier zal het sportmodemerk producten aanbieden voor mannen en vrouwen in diverse categorieën – van yoga tot hardlopen en van tennis tot golf. Na de Antwerpse winkel volgt de opening in de Brusselse winkelwijk Toison d’Or.

Beide winkels zullen ook dienen als ontmoetingsplaats. Er zullen geregeld community events worden georganiseerd. De winkelopeningen in Antwerpen en Brussel maken tevens deel uit van Lululemon’s licentie- en distributieovereenkomst met de Arion Group.