Stad Groningen opent ‘online etalage’ voor lokale retailers

Ten tijde van de coronacrisis komt de Groningen City Club, de vereniging van ondernemers in de Groninger (binnen)stad, met een waardevol initiatief voor lokale ondernemers: Warenhuis Groningen, een online platform waarop retailers hun producten kunnen aanbieden. Sinds gisteren kunnen ondernemers zich aanmelden voor de ‘online etalage’, zo meldt een nieuwsbericht van de Groningen City Club. Partners van het online warenhuis zijn onder meer de Gemeente Groningen en digitaal communicatiebedrijf Zupr.

Plannen voor het warenhuis stonden al voordat de coronacrisis uitbrak. In december en januari liep reeds een pilot voor het warenhuis , waaraan zestig ondernemers deelnamen. Maar met de maatregelen rondom het coronavirus is het ondersteunen van lokale retailers nog urgenter geworden, zo onderstreept Eric Bos, voorzitter van de GCC, in het persbericht. “We zijn blij dat we op deze manier iets kunnen doen voor ondernemers die het nu gewoon heel moeilijk hebben en zoeken naar allerlei mogelijkheden om hun lokale bezoekers te blijven bedienen.”

Ondernemers die zich aanmelden worden binnen 48 uur door de organisatie benaderd en kunnen, met instructies, zelf aan de slag met het uploaden van hun productassortiment. Bos benadrukt dat de ideeën voor verdere ontwikkeling van het online warenhuis welkom zijn. “Denk hierbij aan zogenaamde #supportyourlocals pakketten, maar ook acties gericht op het genereren van extra publiciteit.” De GCC start binnenkort in samenwerking met Marketing Groningen een eigen campagne waarin de deelnemende ondernemers in de spotlight worden gezet.