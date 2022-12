Stakingen in Nederlandse winkelstraat breiden uit

Na diverse stakingen bij De Bijenkorf, breiden de stakingen in de winkelstraat zich uit. Op maandag staken de winkelmedewerkers van drogisterij Etos en voeren ze actie op de Dam in Amsterdam. Collega’s van drogisterijen Kruidvat, Trekpleister en Holland & Barrett hebben zich aangesloten bij het protest, aldus vakbond FNV Handel in een persbericht.

“De salarissen in de drogisterijen zijn, net als in de hele winkelstraat schandalig laag. Mensen die er al jaren werken, verdienen vaak het minimum of net iets erboven. Terwijl de bedrijven enorme winsten maken die bijna allemaal naar de aandeelhouders gaan,” aldus Cindy Onvlee, bestuurder van FNV Handel, in het persbericht.

Vorige week werd bekend dat de medewerkers van De Bijenkorf van plan zijn te staken op 23 en 24 december inclusief kerstavond. Bij de Bijenkorf wordt als sinds eind september actie gevoerd voor een betere cao en hogere salarissen. Ook bij ANWB-winkels klinkt de roep voor hoger salaris. Eerder kwamen er ook berichten naar buiten over de ontevredenheid bij Hema-personeel omdat het warenhuis eigen regelingen zal opleggen aan de medewerkers en niet te onderhandelen met FNV. Begin december kwam er een bericht naar buiten dat ook de roep voor meer loon en een cao klinkt bij hoorspecialist Beter Horen.

Per 1 januari gaat er een nieuwe cao Retail Non-food in. Net voor het weekend maakte brancheorganisatie INretail bekend dat de onderhandelaar voor een nieuwe cao een eindbod met een loonstijging van 7,46 procent per 1 januari heeft aangeboden. Dit is aangeboden bij vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU. Naast de loonsverhoging per 1 januari staat in het eindbod een loonsverhoging per 1 juli 2023 op basis van de stijging van het wettelijk minimumloon. De looptijd van de cao is één jaar.

Eerder dit jaar werd een overeenkomst gevonden voor een kortlopende cao van een half jaar. In deze cao, die loopt van 1 juli tot en met 31 december 2022, kregen medewerkers een loonsverhoging van 4,3 procent.