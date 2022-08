State of Art: Na 10 jaar terug op de Duitse markt

State of Art is terug op de Duitse markt. Een decennium geleden besloot de toenmalige eigenaar zich meer te richten op de Belgische en Nederlandse markt, maar nu is het Nederlandse herenmodemerk terug als "een van de sterkste herenmodemerken in de Benelux" en klaar om te investeren in de Duitse markt, vertelde verkoopdirecteur Jort Jeursen aan FashionUnited. Daarvoor wil het bedrijf samenwerken met "lokale helden in de steden en dorpen".

Voordat het merk uit Duitsland verdween, werkte State of Art samen met ongeveer 400 groothandelspartners. Nu, tien jaar later, moet alles "stap voor stap met de juiste partners" worden opgebouwd, aldus Jeursen. Het merk toont zijn collecties aan Duitse groothandelspartners in de showroom in Düsseldorf.

State of Art werkt momenteel samen met 25 detailhandelaren, zoals de herenoutfitter Zur Blauen Hand uit Trier. Volgend jaar zal het aantal detailhandelaren in Duitsland tot tachtig worden verhoogd. Daartoe is het bedrijf ook van plan zich te presenteren op de Berlijnse modebeurs Premium. Maar ook andere internationale beurzen worden overwogen door het bedrijf.

Met acht seizoenscollecties per jaar richt de gebreide kledingspecialist zich op "sportkleding met een vernieuwende twist". Hier zijn de producten in de maten S tot 4XL gericht op mannen tussen de 30 en 50 jaar, die het merk kiezen om zijn aanbod van "kleur, trendstukken en gevestigde basics", aldus Jeursen. De poloshirts en tricot shorts doen het bijzonder goed in de zomer en de gemêleerde breisels en "Car Jacket" blousons in de winter.

De poloshirts van het merk variëren van 59,95 tot 109,95 euro, de shorts van 69,95 tot 99,95 euro en de jacks van 169,95 tot 349,95 euro. Naast kleding omvat het assortiment ook accessoires zoals riemen, hoofddeksels, sokken, tassen en bagage.

State of Art AW21-Collectie | Foto: State of Art

Over State of Art

State of Art werd in 1987 in Nederland opgericht door Albert Westerman, wiens familie al sinds 1936 in de kledingindustrie werkzaam is. Het merk heeft 46 winkels, een webshop en werkt samen met meer dan zeshonderd detailhandelpartners. Naast de binnenlandse markt en de uitbreiding naar Duitsland wil de onderneming ook in heel Europa actief worden.

In 2020 boekte State of Art een netto-omzet van 40 miljoen euro. Het merk heeft 120 werknemers in Nederland en zestig in België. Het meerderheidsbelang is in handen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Quadrum Capital.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Marthe Stroom.