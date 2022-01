Steeds meer winkels worden woning, winkelleegstand fors afgenomen

De winkelleegstand in Nederland is in 2021 fors afgenomen van 7,5 procent tot 6,8 procent, zo meldt onderzoeksbureau Locatus. De reden voor de daling is dat steeds meer retailpanden aan de voorraad onttrokken worden. Locatus geeft aan dat veel van deze panden zijn omgebouwd tot woning vanwege de overspannen woningmarkt.

In 2021 zijn bijna 2.000 panden uit de voorraad ontrokken, zo meldt Locatus. Dit is een ongekend hoog aantal, aldus het onderzoeksbureau. Vanwege de overspannen woningmarkt en de moeilijkheden in de retail is het ombouwen van een winkelpand naar een woning op veel plekken een interessante optie geworden. “Lang was de prijs van winkelvastgoed op de meeste plekken veel hoger dan de waarde van een woning. Maar door de oplopende leegstand ontstond er een overaanbod van winkelvastgoed en zijn de prijzen voor winkelvastgoed de afgelopen jaren gedaald. De prijzen van woningen zijn juist sterk gestegen, waardoor de verhoudingen nu heel anders liggen dan een aantal jaar geleden,” aldus het bericht.

Daarbij zijn ook de regels voor het ombouwen van een winkelpand tot woning bij veel gemeenten versoepeld. “Inmiddels is bij gemeenten het besef ingedaald dat het aantal fysieke winkels voorlopig niet meer op het niveau zal komen van twintig jaar geleden en dat er dus minder retailpanden nodig zijn. In de woningmarkt is juist een enorm tekort en zijn gemeenten op alle mogelijke manieren aan het zoeken naar een uitbreiding van het aanbod.”