Steilmann keert terug naar de wholesale in FW25

Steilmann stapt opnieuw de wholesale in. Het modemerk maakt een wholesale-comeback in het FW25-seizoen. De nieuwe collectie ligt dan ook in juni 2025 in de winkels.

Er zullen vijf levermomenten per seizoen zijn, verdeeld over twee inkoopperiodes. Wholesale-inkopers kunnen de collectie vanaf 13 januari inkopen.

“De collectie is ageless, gekenmerkt door een trendy styling van casual tot vrouwelijk en daardoor steeds afwisselend en nooit saai”, aldus Röther Beteiligungs-GmbH. De nieuwe eigenaar ziet het merk in hetzelfde segment als Comma, More & More en S Oliver Black Label.

Over de prijsstelling is nog niets bekendgemaakt. Wel is er een shop-in-shop-concept ontwikkeld voor de Duitse wholesale en verdere expansie in Europa.

Gero Ebbinghaus is de brandmanager van Steilmann. Credits: Röther Gruppe

Het team achter Steilmann

Brandmanager Gero Ebbinghaus en ontwerpster Sabine Schäfers ontwikkelen de collecties op het voormalige hoofdkantoor van Steilmann in Bochum-Wattenscheid met een team van voormalige en ervaren Steilmann-medewerkers.

“We hanteren hoge kwaliteitsnormen om Steilmann als zelfstandig, herkenbaar merk succesvol in de retail te positioneren”, aldus Ebbinghaus in de mededeling. “Deze terugkeer gaat gepaard met een gemoderniseerd logo en een hoogwaardige merkpresentatie, die het traditierijke merk Steilmann klaarstoomt voor de toekomst”, legt Gero Ebbinghaus uit.

Vanaf januari wordt het team versterkt door Corinna Sebald, die de leiding over de sales zal nemen. Zij brengt 30 jaar werkervaring bij Esprit met zich mee.

Steilmann heeft vanaf januari een nieuwe salesmanager: Corinna Seebald. Credits: Röther Gruppe