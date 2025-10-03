Steppin' Out is één jaar Suitable: het verhaal achter een succesvolle overname

Waarom Steppin’ Out?

Na meer dan 40 jaar is het iconische merk overgenomen door Suitable. Beide bedrijven delen dezelfde passie voor klassieke herenmode en zagen veel potentie in deze samenwerking. Clé Enneking, oprichter van Steppin’ Out: “Ik ben echt op zoek gegaan naar de juiste partij en dat was zonder twijfel Suitable.” Ook Raoul van Dun, oprichter van Suitable, is enthousiast: “Ik heb altijd met trots naar Steppin’ Out gekeken. Toen ik in mijn studententijd begon als ondernemer, was dit merk mijn grote voorbeeld.” Enneking en Van Dun kenden elkaar al jaren, maar gingen pas afgelopen november serieus om de tafel zitten. “We hebben dezelfde doelgroep en verkopen dezelfde soort kleding. Het ligt dus in elkaars verlengde, en daar zagen we dan ook de kansen liggen”, legt Van Dun uit.

Tijdloze herenmode als basis voor groei

De overname van Steppin’ Out door Suitable bracht strategische uitdagingen met zich mee. Het behouden van beide retailformules bleek niet rendabel te zijn. Er werd daarom snel besloten om Steppin’ Out als sterk herenkledingmerk te integreren binnen de Suitable organisatie. Om de focus op herenmode te behouden, werd damesmode uit het assortiment gefaseerd. Dit biedt Suitable meer ruimte om iconische merken toe te voegen, zoals King Essentials, New Zealand Auckland en GANT, die complementair zijn aan het bestaande assortiment van beide merken. “Steppin’ Out’s unieke identiteit blijft behouden”, zegt Van Dun, “maar we richten ons nu sterker op tijdloze klassiekers die ons DNA verrijken.” Dit hield ook in dat de meeste winkels gemoderniseerd en verbouwd zouden worden tot Suitable winkels.

Een efficiënte en uniforme klantbeleving

Door Steppin’ Out’s merkidentiteit te behouden, maar operationeel onder Suitable te integreren, worden verschillende voordelen benut. Zo zorgt de samenwerking niet alleen voor hogere merkconsistentie, maar is het mogelijk om eerlijke, concurrerende prijzen te voeren. “Onze korte lijnen en centrale inkoop zorgen ervoor dat we hoogwaardige herenmode toegankelijk kunnen houden”, aldus Raoul van Dun.Deze overname biedt Suitable ook kansen om duurzame en kwalitatieve mode verder te versterken, zowel in de winkels als online. Dit is geen overbodige luxe wanneer je beseft dat de klant wel milieubewust wilt kopen, maar zich nog aangetrokken voelt tot fast fashion. Suitable vangt dit op door een omnichannel aanpak: "Of je nu in de winkel komt of in onze webshop een bestelling plaatst, we staan klaar met dezelfde service, advies en stijl die onze klanten waarderen”, zegt Van Dun. “Dit maakt het eenvoudig om bewuste keuzes te maken die perfect bij je passen.”

Succesvolle integratie en teamontwikkeling

De overgang heeft ook intern soepel plaatsgevonden. Dankzij een goed ingericht integratieproces zijn de teams van Suitable en Steppin’ Out in korte tijd naar elkaar gegroeid. Dit vertaalde zich al vrij snel in een hechte samenwerking. Concreet betekent dit voor de klanten meer expertise op de winkelvloer en een persoonlijke benadering. Zo wordt er tijdens adviesgesprekken gekeken naar de gelegenheid, lichaamsbouw en behoeften van de klant. Door de soepele overname kunnen vaste klanten gerust zijn: over het algemeen zullen ze vertrouwde gezichten zien in de winkels. De Steppin’ Out winkels in Den Haag, Haarlem en Utrecht behouden voorlopig hun naam omdat deze dicht bij bestaande winkels zijn gevestigd. Het is hierdoor nog onduidelijk of deze vestigingen worden omgevormd tot Suitable winkels.

Over Suitable

Met meer dan 20 jaar ervaring is Suitable dé expert op het gebied van hoogwaardige en duurzame herenmode. Suitable zet de man in zijn kracht, of hij nu kiest voor het Suitable label of een ander gerenommeerd merk. Dankzij een uitgebreide collectie herenkleding die past bij zijn karakter, bouw en de gelegenheid, maakt de klant altijd knappe stijlkeuzes.

Over Steppin’ Out

De formule staat ook bekend als ‘House of Classics’. Bij het samenstellen van de collecties laat Steppin’ Out zich niet leiden door vluchtige trends, maar door iconische merken en kledingstukken met een verhaal. Deze Steppin’ Out klassiekers worden al jaren gevonden door een trouwe groep kenners en liefhebbers met wie het merk een hechte band onderhoudt.