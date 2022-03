Steppin’ Out winkel Breda tijdelijk gesloten door schade na brand

De winkel van Steppin’ Out in Breda is tijdelijk gesloten. De winkel heeft schade opgelopen na een brand in de appartementen boven de winkel, zo meldt CEO Clé Enneking op LinkedIn.

Enneking meldt in het bericht dat de schade in de winkel niet te overzien is en dat de winkel daardoor helaas voor onbepaalde tijd gesloten zal zijn. Het is nog niet bekend of er een heropening komt of dat Steppin’ Out zal verhuizen.

Afgelopen nacht brak er brand uit in de appartementen boven de winkel van Steppin’ Out. De bewoners van de appartementen zijn op tijd in veiligheid gesteld, zo laat Enneking weten op LinkedIn.