Steve Madden maakt rentree in Nederlandse winkelstraat met eigen winkels

Steve Madden opent weer monobrandstores in Nederland. Het schoenenmerk kondigt in een persbericht aan dat het drie nieuwe flagshipstores gaat openen in de lente van 2025.

In de lente gaan de winkels in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam en op de Lijnbaan in Rotterdam open. De locatie van de derde winkel volgt snel, zo is te lezen in het persbericht. “Deze nieuwe locaties markeren een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van het merk in Europa en het versterken van de aanwezigheid in Nederland”, aldus het merk.

De winkels moeten het gevoel oproepen dat de consument ‘in New York shopt’. Er wordt gehint dat de winkels een ‘stijlvolle, gedurfde en eigentijdse’ winkelinrichting krijgen.