StockX lanceert 'Listings' voor de verkoop van tweedehands sneakers en kleding

StockX lanceert een nieuwe functie, Listings, een nieuwe marktplaats voor de verkoop van tweedehands sneakers en kleding. De lancering volgt op de continue uitbreiding van StockX. Het bouwt voort op de opening van zijn eerste permanente winkel in NYC en de aanstaande lancering van StockX Live, een live shopping-ervaring die deze zomer debuteert.

Met de nieuwe toevoeging positioneert StockX zich als een 'multi-experience' platform met drie verschillende winkelervaringen. Ten eerste, StockX Verified: de oorspronkelijke, gecureerde catalogus van nieuwe producten, geverifieerd door StockX of verzonden door een StockX Verified Seller. Ten tweede, StockX Listings: een peer-to-peer marktplaats voor tweedehands en vintage producten. En ten derde, StockX Live: het aanstaande real-time interactieve winkelformat.

Greg Schwartz, CEO van StockX, zegt in een verklaring: “Toen we StockX begonnen, was het idee eenvoudig: een marktplaats gebaseerd op vertrouwen, data en transparantie. Die kern is niet veranderd. We kunnen onze klanten nu echter een bredere selectie van hun favoriete producten bieden. Ook bieden we de mogelijkheid om eerder gekochte producten sneller dan ooit te verkopen.”

De nieuwe functie, StockX Listings, wordt ondersteund door de kopersbelofte van StockX. Het doel is om de snelheid van het aanbieden en de complexiteit voor verkopers aan te pakken. Dit zijn twee van de belangrijkste knelpunten in de doorverkoop. Om verkopers te helpen, gebruikt StockX Listing AI-gestuurde fotoanalyse en automatische matchingtechnologie. Deze technologie is gebaseerd op tien jaar aan eigen data en maakt het mogelijk om binnen enkele seconden producten aan te bieden. Bij de lancering zijn er geen kosten en verkopers behouden de volledige verkoopprijs.

Om kopers te helpen, tonen gegroepeerde productpagina's meerdere aanbiedingen van hetzelfde item. Dit gebeurt naast de kenmerkende marktgegevens van StockX, die zijn aangepast voor gebruikte producten. Optionele verificatie is beschikbaar voor in aanmerking komende items, wat het vinden van producten vergemakkelijkt.

Vertrouwen en de bijbehorende platforminfrastructuur blijven centraal staan. Elke verkoper moet zijn identiteit verifiëren voordat hij kan aanbieden. Betalingen worden in escrow gehouden totdat de levering is bevestigd. Peter Curran, senior vicepresident en hoofd van de wereldwijde bedrijfsactiviteiten bij StockX, zegt in een verklaring: “Onze klanten kopen en verkopen al vintage en tweedehands producten. Ze hebben ons laten weten dat ze dit van StockX verwachtten.”

“De vraag voor ons was dus nooit óf we dit zouden bouwen, maar hóe we het konden doen op een manier die trouw is aan wie we zijn als platform. Voor kopers wilden we een meer georganiseerde winkelervaring bieden, net zoals we tien jaar geleden deden met de introductie van enkele productpagina's op de doorverkoopmarkt. Voor verkopers betekende dit de ontwikkeling van nieuwe AI-fotoanalysetechnologie voor de snelste aanbiedingservaring op de markt. Wat we hebben gebouwd, is niet zomaar een nieuwe functie. Het is een nieuw bedrijfsmodel, en we zijn enthousiast om dit in de handen van onze klanten te leggen.”

De nieuwe StockX Listings is nu live.