Storing bij betaalverwerker zorgt ervoor dat betalingen later binnenkomen

Equens, een bedrijf dat betalingen verwerkt, is getroffen door een storing. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de verwerking van betalingen en overboekingen, meldt nu.nl.

De betalingsverwerker verzorgt het betalingsverkeer tussen banken.

De storing werd rond 12.00u opgelost en het bedrijf is bezig met het verwerken van alle betalingen en overboekingen. “Het is de verwachting dat alle betalingsopdrachten aan het einde van de dag verwerkt zijn”, meldt een medewerker van het bedrijf aan nu.nl.