Strategie verandering We Fashion: gaat externe merken verkopen op website

Van monobrand website naar multibrand platform: We Fashion verandert de online strategie. Het bedrijf breidt het assortiment in Nederland uit met geselecteerde merken onder de noemer We(r) Loves, aldus een persbericht.

We Fashion deelt dat de website getransformeerd wordt naar een ‘nicheplatform voor casually stylish living’. Op het platform zal kleding, schoenen en accessoires worden aangeboden. Het moet dan ook als one-stop-shop gaan functioneren. De merken die We fashion gaat toevoegen, zijn merken ‘waar de organisatie gecharmeerd van is’. Nieuwe merken worden geselecteerd op basis van affiniteit met de doelgroep, overeenkomsten in de visie op casually stylish living, focus op kwaliteit en een gedeelde duurzame visie op mode. Daarnaast wil We Fashion zorgen voor een aanvulling op het bestaande assortiment zonder een overdaad aan opties per categorie te creëren.

Op de website van We Fashion zijn nu al merken beschikbaar als Blue Ridge, Salty Dog en O’neill. Nelson Schoenen verzorgt een selectie van de meest aansprekende merken en Brandfield verzorgt de accessoire-merken. Denk aan Ecco, Nike, Skechers, Vans, Isabel Bernard, Violet Hamden en Sam Lewis. We Fashion schrijft dat het hoopt in de toekomst uit te breiden met nog meer passende merken en aanvullingen zoals lingerie.