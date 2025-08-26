Streetwear-merk LFDY breidt uit naar Frankrijk
Live Fast Die Young Clothing GmbH (LFDY) breidt uit naar Frankrijk. De eerste winkel in Parijs opent in november.
Het Düsseldorfer streetwear-merk opent zijn eerste Franse winkel aan de Rue du Temple 33 in de wijk Marais in Parijs. Dit maakte LFDY dinsdag bekend. De winkel heeft een oppervlakte van 100 vierkante meter.
Hiermee opent LFDY de achtste eigen winkel. Naast Parijs is het merk al vertegenwoordigd met eigen flagshipstores in Londen, Amsterdam, Keulen, Düsseldorf, Berlijn, Hamburg en München. De nieuwe locatie onderstreept de ambitie van het merk om zich te positioneren in internationale hoofdsteden met eigen flagshipstores.
"De tegenslagen door de aanslagen in Amsterdam en Keulen vorig jaar hebben ons alleen maar vastberadener gemaakt om de volgende stappen te zetten", aldus LFDY-oprichter Lorenz Amend. "Met de winkel in Parijs starten we een nieuw hoofdstuk. Ik ben benieuwd welke impact de nieuwe markt heeft op het merk en het bedrijf."
Passend bij de nieuwe winkel verschijnt eind augustus een Parijs-capsulecollectie met T-shirt en fleecetrui. Deze is verkrijgbaar in de winkels en online shops van het merk.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
