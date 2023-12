Studio Kiewie en Merrachi openden in 2023 een fysieke winkel en zo verging het ze

Diverse kledingwinkels sloten dit jaar de deuren, maar tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe gezichten in de Nederlandse winkelstraten bij. FashionUnited belt met twee ondernemers die kozen voor fysieke aanwezigheid: tweedehands kindermode retailer Studio Kiewie en modest fashion winkel Merrachi, het eerste fysieke verkooppunt van het merk.

Nieuwkomers in de fysieke winkelstraat: Studio Kiewie en Merrachi over hun retailavontuur

Tweedehands kindermodezaak Studio Kiewie

“Vroeger droomde ik al van een snoepjeswinkel,” vertelt de winkeleigenaar Foske Douze. “Afgelopen jaren vond ik de industrie als kostuumontwerper in de televisiewereld steeds ingewikkelder worden: alles nieuw en fast fashion. Dus ik ambieerde een ander vakgebied,” vertelt ze. “En als moeder van drie kinderen merkte ik hoe snel zij uit kleding groeien en hoe vaak je nieuwe spullen nodig hebt. Zo ben ik de tweedehands kinderkleding ingerold.”

Over Studio Kiewie ging begin maart jl. open aan de Lange Tiendeweg in de binnenstad van Gouda. De winkel is van woensdag tot en met zaterdag geopend. Bij de tweedehands kindermodezaak wordt kleding van bekende merken zoals een Mini Rodini, Donsje, Emile et Ida, Molo, Bobo Choses, Carlijnq, House of Jamie, MarMar ‘en mooiere dingen van Hema, Zara en H&M’ doorverkocht.

“Ik ben begonnen op Instagram, maar al gauw dacht ik, ik wil een fysieke winkel openen,” vervolgt ze. “Ik hou van klantcontact, de praatjes die je maakt en het bij elkaar inchecken.”

‘Met open armen ontvangen’

De afgelopen negen maanden zijn ‘heel goed gegaan’. “Ze zeggen dat als je het in Gouda kan, je het overal kan. Het publiek is stug, zegt men. Al heb ik daar niets van gemerkt,” vertelt Douze opgewekt. “Ik ben met open armen ontvangen. Ik had, eigenlijk direct al, veel vaste mensen die wekelijks terugkwamen, omdat er elke dag nieuwe spullen de rekken ingaan. Mensen willen de parels eruit halen en doen daarom een vast rondje langs de winkel,” legt ze uit. “Wat het heel leuk maakt, is de nieuwe contacten; die ik zelf opdoe en moeders onderling.”

Consumenten kunnen bij Studio Kiewie kinderkleding inleveren voor doorverkoop. “Ik verkoop het eigenlijk voor hen,” legt Douze uit. Ze krijgen 40 procent van de verkoopprijs als het verkocht is. “Klanten kunnen tegoed opbouwen via het kassasysteem of het laten overmaken. Veel mensen maken er een sport van om nieuwe spullen te scoren voor het tegoed dat ze hebben opgebouwd.”

Instagram doet de ondernemer er trouwens ook nog bij. “Live sales waarbij ik gemaakte setjes verkoop.”

De plannen en wensen voor Studio Kiewie? Douze droomt van een tweede vestiging in Utrecht. “Ook denk ik aan het organiseren van duurzame kinderfeestjes. Dat kinderen van oude kleding iets nieuws komen maken en de rode loper wordt uitgerold, zodat zij het aan hun ouders kunnen showen na afloop.”

Flagshipstore modest fashion merk Merrachi

“Het is echt een droom die werkelijkheid is geworden,” vertelt de Nederlands-Marokkaanse Nada Merrachi, winkeleigenaar, oprichter en ontwerper van het merk.

“We zijn het eerste modest fashion merk in het centrum van Amsterdam, of überhaupt in een centrum,” vertelt ze. Normaliter moeten vrouwen die zich bedekkender willen kleden op zoek naar geschikte modest items. Nu worden zij ook direct bediend,” vertelt ze trots.

Er was volgens haar ook veel vraag naar een fysiek verkooppunt (het merk startte vier jaar geleden met een webshop). “We wilden Merrachi toegankelijker maken en dat is gelukt.”

Over Merrachi opende half oktober 2023 een flagshipstore aan het Koningsplein, hartje Amsterdam. Het modest fashion merk bestaat nu zo’n vier jaar. Kwalitatieve sjalen / hoofddoeken is het belangrijkste product, maar modieuze modest kleding ‘voor alle vrouwen’ is er ook. “Denk aan bedekkende blouses, colberts en jurken zonder diepe splits en straight leg in plaats van skinny broeken.” Een top kost 55 euro, een broek 69 euro, een jurk 70 euro, een colbert 129 euro, een abaya (lang losvallend vest, red.) 130 euro. De sjaals in verschillende stoffen en kleuren zijn geprijsd tussen de 25 en 39 euro per stuk.

De reacties zijn tot nu toe ‘boven verwachting’ geweest. “De verhalen van mensen die binnenstappen zijn mooi. Ze zijn positief, vertellen hoe blij ze zijn met modest fashion ‘gewoon’ in de binnenstad en hoe gehoord zij zich daardoor voelen,” vertelt Merrachi.

“Een van de mooiste dingen is dat we in onze winkel ook andere mensen dan onze eigen community hebben mogen verwelkomen. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in onze items en onze kleding heel mooi vinden,” vertelt ze desgevraagd.

Momenteel is Merrachi vooral bezig met internationale uitbreiding. Dat is ook de focus voor komend jaar, vertelt ze. Dromen voor de toekomst zijn meer eigen winkels. “In het centrum van Parijs of Londen,” zegt ze.

Achtergrond: Hoeveel fysieke kledingwinkels zijn er in Nederland? En in welke provincies vind je de meeste kledingwinkels? Hoeveel fysieke kledingwinkels worden jaarlijks geopend?

Nederland telt volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) 13.270 fysieke kledingwinkels. In provincie Zuid-Holland zijn 2445 kledingwinkels, in Noord-Holland 2405 en Noord-Brabant 2055. Daarna volgt Gelderland met 1460 winkels, Limburg met 1110 winkels, Utrecht met 950 winkels, Overijssel met 920 winkels, Friesland met 515 winkels, Zeeland met 410 winkels, Groningen met 390 winkels, Drenthe met 350 winkels en ten slotte Flevoland met 250 winkels . Bron: CBS Statline ‘Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio’ 4771 Winkels in kleding. Gewijzigd op 27 maart 2023. (Pagina geraadpleegd op 14 december 2023).

Dalende trend

“Het totale aantal fysieke (‘stenen’) winkels daalt al jaren,” zo schrijft het CBS in de publicatie ‘Nederland in cijfers editie 2023’. “Van 93,3 duizend in 2013 daalde het aantal winkels tot 83,2 duizend begin 2021.”

De meeste stenen winkels zijn kledingwinkels. “Begin dit jaar waren er 13,3 duizend winkels die kleding verkopen. Toch zijn er nu 22 procent minder kledingwinkels dan in 2013,” aldus het CBS in de publicatie.

1 januari 2023 waren er voor het eerst meer webshops dan fysieke winkels in Nederland .

De dalende trend van fysieke winkel is ook terug te zien in het aantal starters (zie tabel).