Suitsupply opent eerste shop-in-shop in het buitenland

Mannenmodespecialist Suitsupply gaat verder dan de eigen winkels. Het bedrijf heeft namelijk een shop-in-shop geopend in Duits warenhuis Breuninger, zo laat het warenhuis weten in een persbericht.

Het is de eerste keer dat Suitsupply een shop-in-shop opent in Duitsland, maar ook in andere landen lijkt het niet voor te komen. Suitsupply was in Nederland wel een bepaalde tijd te koop bij bijvoorbeeld De Bijenkorf. In Breuninger heeft Suitsupply 100 vierkante meter tot de beschikking. Suitsupply heeft volgens de eigen website ruim 150 winkels wereldwijd. Het bedrijf is actief in Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

"Bij Breuninger willen we onze klanten een unieke en exclusieve winkelervaring bieden. De opening van de Suitsupply-ruimte in onze flagshipstore in München is niet alleen een verrijking voor ons assortiment, maar ook een statement voor tijdloze elegantie en innovatieve herenmode. We zijn erg blij met de samenwerking met Suitsupply - het benadrukt nogmaals ons doel om onze klanten elke dag opnieuw te inspireren", aldus Breuninger CEO Holger Blecker in het statement.