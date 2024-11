Summum opent nieuwe winkel in hartje Zwolle

Summum kondigt met trots de opening aan van een nieuwe winkel in het centrum van Zwolle. De winkel, gelegen aan de Diezerstraat 14, opent in november 2024 haar deuren en markeert een belangrijke stap in de uitbreiding van Summum naar het noorden van Nederland.

Strategische keuze voor Zwolle

Zwolle is een strategische locatie voor Summums groeiambities. Hoewel het Nederlandse merk al sterk vertegenwoordigd is in regio’s als Noord-Holland en de Randstad, biedt het noorden van Nederland nog veel potentie. ‘Zwolle stond al lang op onze radar,’ aldus Jos Wijker, samen met Jorien Wijker oprichter van Summum. ‘De stad speelt een centrale rol in onze plannen en na zorgvuldig zoeken hebben we eindelijk het perfecte pand gevonden.’

Versterking van merkbekendheid

De nieuwe winkel in Zwolle is niet alleen een uitbreiding, maar ook een kans om Summums visie op mode dichter bij de klant te brengen. Bij Summum draait het om een unieke combinatie van moderne elegantie en tijdloze klasse. De opening van deze winkel biedt de perfecte gelegenheid om klanten kennis te laten maken met de nieuwste collectie. ‘We willen een blijvende indruk maken in Zwolle en onze aanwezigheid in het noorden versterken,’ voegt Wijker toe.

Openings event

De winkel opent in november en klanten kunnen uitkijken naar een stijlvolle introductie van de nieuwste collecties, inclusief verrassende goodiebags voor de eerste bezoekers. De winkel aan de Diezerstraat 14 belooft een bestemming te worden waar men inspiratie kan opdoen en de kwaliteit en stijl ervaren die Summum al jarenlang kenmerkt.