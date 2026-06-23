Superdry&Co opent 21 winkels in Europa in 2026 en breidt uit naar Latijns-Amerika en het Midden-Oosten

Nieuwe winkels in Europa, toetreding tot markten als Latijns-Amerika en het Midden-Oosten en een collectie die de preppy stijl en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding inzet als winnende strategie voor een steeds breder publiek: dit is de strategie van Superdry&Co voor de komende maanden. CEO Julian Dunkerton deelde deze inzichten met FashionUnited tijdens zijn recente bezoek aan Florence voor Pitti Uomo. Daar presenteerde het merk de lente- en zomercollectie voor 2027.

De plannen voor het succesvolle label, meer dan twintig jaar geleden opgericht door Dunkerton, omvatten ook de lancering van andere merken die aan Superdry gerelateerd zijn. Deze passen in de ‘galaxy’ van labels van het bedrijf en profiteren van de grote aanhang en het succes van het merk, terwijl ze tegelijkertijd het productaanbod aanvullen. Een daarvan is Bench, een Brits lifestylemerk geworteld in de muziek-, skateboard- en BMX-subculturen van Manchester, maar binnenkort volgen er meer namen. We spraken hierover en meer met CEO Julian Dunkerton.

Jullie keren voor het derde opeenvolgende seizoen terug naar Pitti Uomo: wat is de meerwaarde van deze Italiaanse beurs voor een merk als Superdry&Co?

Het is een internationale etalage waar we onze klanten en veel inkopers van verschillende nationaliteiten ontmoeten die cruciaal zijn voor de bedrijfsontwikkeling. We hebben ons merk 23 jaar geleden hier in Florence gelanceerd, dus voor ons is het een thuiskomst. Op deze stand, met hetzelfde op de Hamptons geïnspireerde concept als onze winkels, presenteren we de heren- en damescollecties in een ideale omgeving die de stilistische evolutie van Superdry&Co perfect weergeeft.

Wat zijn de bepalende elementen van de lente- en zomercollectie voor 2027 voor zowel heren als dames?

Het nieuwe seizoen is een viering van de moderne preppy stijl, de moeiteloze lichtheid van het warme seizoen en klassieke lifestylekleding met relaxte silhouetten, kwaliteitsstoffen en authentieke kleurenpaletten. Het resultaat is een collectie die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt en een eerbetoon is aan het erfgoed van het merk.

De herenlijn weerspiegelt een doordachte benadering van casual klassiekers, met boxy linnen cabana-shirts, lichtgewicht geplooide chino's, katoenen boating jackets en soepel gestructureerde jasjes die de basis vormen van een seizoensklare garderobe. Microruiten en verfijnde strepen voegen textuur en een vleugje ingetogen karakter toe aan de hele collectie.

De dameslijn herinterpreteert iconische lifestyle-items op een moeiteloze manier. Preppy knitwear en jersey kledingstukken worden gedragen over verfijnde tussenseizoensjassen, klassieke overhemden, lichte zomerjurken en essentials voor warm weer. Zo ontstaat een garderobe die comfort, elegantie en een subtiel vleugje originaliteit in evenwicht houdt.

De dames- en herencollecties zijn zeer goed in balans en dragen beide op vergelijkbare wijze bij aan jullie omzet: wat is het geheim van dit succes?

We brengen het merk terug naar zijn ware roots; we hebben het preppy DNA gemoderniseerd. We begonnen met het richten op vrouwen die ‘jong van hart’ zijn, en nu bereiken we een enorm tienerpubliek. We hebben de evolutie van het merk succesvol gemanaged door onze doelgroep uit te breiden en te anticiperen op de behoeften van de consument.

Onze collecties bieden kwaliteit tegen een betaalbare prijs, het is een uitstekende balans. Ik wil benadrukken dat we niet hebben bezuinigd op productiekosten, omdat we weten hoe we in elke markt de juiste kwaliteit moeten leveren. Je moet klanten kwaliteit bieden tegen een eerlijke prijs. Veel merken, vooral in het verleden, hebben hun prijzen te hoog opgedreven en mensen keren zich nu van hen af. Met Superdry&Co hebben we ons correct gepositioneerd, wat waarschijnlijk de reden is dat we hier groeien met dubbelcijferige verkoopresultaten. Wij zijn een merk dat aan retail doet, niet zomaar een retailer.

Wie zijn jullie belangrijkste doelgroepen?

Onze doelgroep is zeer cross-generationeel en omvat tieners, jonge vrouwen, jongens en mannen. We hebben de collectie ontworpen door trends te introduceren die zijn afgestemd op specifieke segmenten. De vintage stijl van hoodies, rugbyshirts en T-shirts met 3D-elementen is bijvoorbeeld gecreëerd voor jongere consumenten die van de vintage stijl van de jaren negentig houden. Minder prints en meer van dit soort elementen zullen de collectie voor de volgende lente en zomer bepalen.

Voor de meer volwassen man weerspiegelt de collectie een doordachte benadering van casual iconen, met boxy linnen overhemden, katoenen boating jackets en soepel gesneden jasjes. Met de dameslijn, zoals ik al eerder zei, hebben we door ons op jonge vrouwen te richten ook tieners weten te bereiken.

Kortom, we hebben ons publiek uitgebreid door zeer specifiek contact te maken met bepaalde demografische groepen en kleding op maat te maken voor die klanten. We hebben onze oorspronkelijke doelgroep niet geëlimineerd; we hebben een nieuwe toegevoegd. Dat is precies hoe we de damesmode hebben ontwikkeld, die nu vijftig procent van onze omzet vertegenwoordigt.

Jullie hebben een belangrijke retail- en groothandelsstrategie ontwikkeld gericht op meer controle en cohesie, met een sterke focus op Europa. Wat zijn de komende openingen?

We openen dit jaar eenentwintig winkels. Zes openen dit najaar in Europa: een in België, een in Parijs (vóór oktober) en vier in het Verenigd Koninkrijk. De verkoopcijfers in onze winkels zijn opmerkelijk, dus het is het juiste moment om opnieuw te investeren in fysieke retail. Verhuurders hebben hun verwachtingen ten opzichte van het verleden teruggeschroefd, waardoor het haalbaar is om weer sterk in te zetten op onze retailstrategie.

De winkel, met zijn etalages en het op de Hamptons geïnspireerde concept, is cruciaal om jongeren te betrekken. Het is een ruimte met een echte betekenis voor de lokale gemeenschap die een bestemming wordt. Een plek waar mensen een echt gevoel van verbondenheid met de wereld van Superdry ervaren. Natuurlijk zijn alle kanalen, inclusief e-commerce, van fundamenteel belang om de klant te bereiken. In andere delen van Europa, zoals bijvoorbeeld Italië, richten we ons op warenhuizen. We hebben een uitgebreid netwerk van ongeveer elf agenten in die markt.

We weten dat Superdry deze zomer verschillende nieuwe groothandels- en franchisepartners heeft verwelkomd: welke markten openen zich voor het merk dankzij deze samenwerkingen en wat betekent deze uitbreiding voor de wereldwijde aanwezigheid van Superdry?

Ja, we richten ons op Argentinië en openen eind augustus onze eerste twee locaties met een partner die van plan is tot 78 winkels te openen in de Latijns-Amerikaanse regio. Een paar weken geleden hebben we een overeenkomst getekend om de regio Midden-Oosten, inclusief Saoedi-Arabië, te ontwikkelen.

Bovendien bouwen we in sommige markten de aanwezigheid van het merk Superdry&Co op via warenhuizen. Zodra we onze aanwezigheid daar hebben geconsolideerd, zullen we ons openstellen voor franchising. Dat is een uitstekende formule voor groei naast onze eigen winkels.

Jullie hebben onlangs het merk Bench opnieuw gelanceerd: hoe presteert het?

Fantastisch, we zijn echt blij. In de jaren negentig was ik de grootste retailer van Bench. De nieuwe collectie heeft een vleugje nostalgie, maar blijft zeer relevant voor deze generatie, met op archieven geïnspireerde stukken met frisse, moderne accenten.

Bench past perfect in de op jongeren gerichte ruimte die we creëren. Het merk richt zich op de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar met toegankelijke, trendy stijlen die gekenmerkt worden door een grunge-esthetiek uit de jaren negentig. Dit vult het preppy aanbod van de hoofdlijn van Superdry prachtig aan.

Wat zijn de bedrijfsvooruitzichten voor de komende maanden?

We hebben een uitgebreide pijplijn van nieuwe kansen in het vooruitzicht. De cijfers zijn vandaag de dag zeer positief: we zijn met 10,2 procent gegroeid op vergelijkbare basis in de groothandel via bestaande partners. We zijn van plan de omvang van het bedrijf in de komende drie tot vijf jaar te verdubbelen. Daarnaast onderzoeken we nieuwe samenwerkingen met satellietmerken rondom Superdry, daarover hoort u de komende maanden meer.

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