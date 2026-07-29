The Swap Club vindt vast honk in Amsterdam

Het Amsterdamse ruil-initiatief The Swap Club opent op vrijdag 21 augustus een vaste locatie aan de De Clercqstraat 66–68 in Amsterdam, zo meldt oprichter Gökçe İliklier aan FashionUnited. Na twee jaar bouwen aan haar platform, en ruim 75 reizende kledingruil-pop-ups, vond ze genoeg bewijs om de formule van een permanent honk te voorzien.

Op de nieuwe locatie, een voormalige yogastudio, kunnen leden van de club doorlopend kleding inbrengen en ruilen. İliklier wil het er verder inrichten als ontmoetingsplek, onder de naam The Swap Clubhouse, met netwerkevenementen, borrels en reguliere 'swap nights' om de community te versterken.

Het doel van de club is om de drempel om kleding te ruilen te verlagen, dat 'swappen' te normaliseren, en zo de circulaire mode-economie te helpen groeien. İliklier wens dat haar leden bovendien 'stijlvrijheid', de vrijheid om iets nieuws te proberen zonder verplichtingen. "Ik streef ernaar kleding ruilen net zo'n gewoonte te maken als je dagelijkse koffie. De Swap Clubhouse is een plek om te experimenteren, jezelf te uiten en je onderdeel te voelen van een gemeenschap."