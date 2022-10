‘Tachtig procent van aankopen in fysieke winkels volgen op online verkenning’

Ruim tachtig procent van de aankopen in fysieke winkels worden door digitale kanalen ingegeven. Dat is een van de conclusies uit een recente studie naar de ontwikkeling van de detailhandel, uitgevoerd door Manhattan Associates, een bedrijf dat software levert voor het beheer van toeleveringsketens, verkoopkanalen en inventaris.

Manhattan Associates deed onderzoek onder 3.500 consumenten van boven de achttien jaar en zevenhonderd winkeliers afkomstig uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daaruit komt onder meer naar voren dat een bezoek aan een fysieke winkel vaak volgt op een verkenning online. Daar lezen ze meer informatie over producten, vergelijken ze prijzen of zoeken ze bijvoorbeeld op of een product ergens op voorraad is.

83 procent van de winkeliers zegt hun online en fysieke kanalen tot op zekere hoogte met elkaar te hebben verweven. “Evengoed biedt slechts de helft van de detailhandelaren de mogelijkheid om goederen in de winkel te kopen en online terug te sturen, en 46 procent om producten online te kopen en in de winkel terug te brengen,” vertelt Henri Seroux, senior vicepresident bij Manhattan Associates.

Daarnaast denkt zes procent van de retailers een honderd procent nauwkeurig beeld te hebben van hun volledige inventaris, voegt Seroux toe. Tegelijkertijd verwacht bijna een kwart van de consumenten dat winkelverkopers in staat zijn om de beschikbaarheid van een product in een ander filiaal te controleren.