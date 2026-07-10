Takko Fashion opent 125e winkel in Nederland en zet uitbreiding voort

Takko Fashion heeft zijn 125e winkel in Nederland geopend. De Duitse modeketen opende een nieuwe vestiging in winkelcentrum Plein '40-'45 in Amsterdam. Het nieuws werd bekendgemaakt door Erwin Rutten, Country Manager voor Nederland, België en Frankrijk bij Takko Fashion, via LinkedIn.

Volgens Rutten bevindt de nieuwe winkel zich in "het kloppend winkelhart van Amsterdam Nieuw-West, waar gemak, veel passanten en prijsbewust winkelen in een multiculturele wijk samenkomt."

Volgens Retailtrends maakt de opening deel uit van de Nederlandse expansiestrategie van Takko Fashion. Op 17 juli opent de retailer een nieuwe winkel aan de Hoogstraat in Purmerend. Op 31 juli volgen vestigingen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn en in het voormalige Blokker-pand aan het H.J. van Heekplein in Enschede.

Ook na de zomer zet Takko Fashion de uitbreiding voort. In september openen nieuwe winkels in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht en Bogaard Stadscentrum in Rijswijk. Daarnaast investeert de modeketen in bestaande vestigingen. Zo heropent de winkel in Epe op 29 juli na een verbouwing volgens het nieuwste winkelconcept, aldus Retailtrends.

Naast de uitbreiding van het winkelnetwerk presenteerde Takko Fashion begin juni ook sterke financiële resultaten. De retailer behaalde in het eerste kwartaal van boekjaar 2026/27 naar eigen zeggen de beste jaarstart in zijn geschiedenis. De aangepaste netto-omzet steeg met 3 procent naar 295 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBITDA met 26 procent toenam tot 33 miljoen euro.

Volgens de eigen website exploiteert Takko Fashion meer dan 1.900 winkels in 17 Europese landen.

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